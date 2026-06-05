“Eres un cobarde”: fanáticos de la NBA sorprenden con insultos contra un reconocido personaje de Plaza Sésamo

Nueva York está viviendo una auténtica revolución entre los fanáticos de la NBA, luego de que los Knicks clasificaran a las Finales por primera vez en 27 años.

El fervor por el equipo del este de Estados Unidos ha llegado a tal punto que sus seguidores comenzaron a insultar al conocido personaje de Plaza Sésamo, Elmo, luego de que este utilizara su cuenta de X para desear que tanto los Knicks como los Spurs disfrutaran de la serie decisiva.

“Elmo desea que ambos equipos se diviertan”, escribió el personaje en sus redes sociales, lo que provocó la furia de los fanáticos de los Knicks por un curioso motivo: Plaza Sésamo está ambientada en Manhattan, uno de los barrios más emblemáticos de Nueva York.

“Estos no son tiempos para la deportividad, Elmo. Estas calles no son Sésamo”; “Elige un equipo, cobarde”; “Elmo, tú eres de la ciudad. Elige un bando”; “No te atrevas a olvidar tus raíces”; y “Elmo espera que ambos equipos se diviertan, pero apostó por los Knicks”, fueron algunos de los comentarios que los hinchas dejaron en su cuenta de X.

Tras el revuelo generado en la red social, Elmo respondió con un juego de palabras que logró calmar, al menos en parte, los ánimos.

"KNICKS that last message! Elmo didn’t mean to SPUR you on! (¡Olviden ese último mensaje! Elmo no quiso avivar la polémica")“, cerró.