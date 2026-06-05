Endler se quiebra tras la eliminación de Chile en la Liga de las Naciones: “Ha sido un año durísimo a nivel psicológico” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Christiane Endler salió a dar la cara luego de la eliminación sufrida por la selección chilena femenina en la Liga de Naciones al caer con Ecuador en el Estadio Nacional, resultado que las dejó sin chances de clasificar al Mundial 2027.

“Duele mucho no cumplir el objetivo, nos merecíamos un poquito más. Duele porque tuvimos un marco de público super lindo, con la gente gritando todo el partido. Es una pena terminar de esta forma la Liga de Naciones”, recalcó una abatida portera nacional, lamentando el no haber podido asegurar el repechaje.

“Somos las primeras en hacer una autocrítica y analizar lo que pasó, las primeras que nos duele no seguir en carrera. Hicimos lo que pudimos, nos entregamos al 100%. Lamentablemente, no logramos nuestro objetivo”, dijo Endler, cuestionando el referato durante el desarrollo de la competencia.

“Es un formato duro, de mucho viaje y desgaste en poco tiempo. Quizá no logramos adaptarnos y manejar mejor los partidos, sabiendo que cada punto cuenta. Los arbitrajes estuvieron muy duros con nosotras, nos cobraron penales en casi todos los partidos. Hubo situaciones raras en el área hoy, pero el formato es el que es y más justo que una Copa América, pero no nos fue bien”, recalcó la portera del Olympique Lyon, que se quebró al hacer un balance de la temporada.

“Ha sido un año muy duro. A pesar de cumplir los objetivos con el club, ha sido un año durísimo a nivel psicológico. Duele no cumplir acá”, recalcó la jugadora de 34 años, sin dar por sentada su continuidad en La Roja Femenina.

“No sé que será de mi, no hay campeonatos importantes en los próximos años, tengo mi edad ya. Habrá que analizarlo con calma, ver cómo sigue el proceso de la selección”, cerró Endler en el Nacional.