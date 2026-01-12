Este lunes, en conferencia de prensa por la presentación oficial de las nuevas incorporaciones, Octavo Rivero y Lucas Romero, Manuel Mayo es consultado por el estado de las negociaciones por Assadi y otros jugadores.

La Universidad de Chile mantiene el misterio sobre el futuro del “crack azul”, Lucas Assadi, que desde hace días se ha sabido que interesa en el conjunto de Belo Horizonte y que han seguido de cerca sus pasos.

“Por Lucas no nos ha llegado ninguna oferta de acuerdo a la valorización que tenemos. Es un talento pocas veces visto y creemos que es un jugador muy distinto en el fútbol sudamericano y es muy importante para los objetivos de este año”, aclaró el gerente.

También fue consultado por las negociaciones de Juan Martín Lucero, donde explicó: “Tenemos la esperanza de tener un tercer delantero. Ya he explicado lo difíciles que son las negociaciones con los delanteros. Creo que vamos bien, vamos avanzando en unas conversaciones y esperamos que se dé lo antes posible”, señaló Mayo, aunque no dio el nombre de Lucero ni de ningún otro jugador.

Finalmente, se refirió a la polémica partida de Leandro Fernández, quien terminó contrato con Azul Azul. “Es difícil una salida así por lo que significó en el club. Dejó mucho afecto, lo queremos mucho, se ha portado muy bien siempre”, concluyó en la conversación con los medios.