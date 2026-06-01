Pedro Pascal comparte especial post por el inicio del Mes del Orgullo: “Aquí está, es queer”

PARIS, FRANCE - OCTOBER 06: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Pedro Pascal attends the Chanel Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on October 06, 2025 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

El actor chileno Pedro Pascal volvió a manifestar públicamente su apoyo a la diversidad sexual al iniciar el Mes del Orgullo con un mensaje directo en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne millones de seguidores, el protagonista de las series The Last of Us y The Mandalorian publicó una fotografía acompañada de una contundente frase.

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“It’s here, it’s queer. Equal rights for everyone or fuck off” (“Aquí está, es queer. Derechos iguales para todos o váyanse al diablo”).

La publicación, compartida este 1 de junio, rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones y miles de comentarios.

Entre los mensajes predominó el respaldo de seguidores que agradecieron al actor por utilizar su plataforma para promover la inclusión y defender los derechos de la comunidad LGBTQ+.

“Gracias, Pedro. Feliz Mes del Orgullo”, escribió una usuaria, mientras que otros destacaron que el intérprete “siempre habla sobre lo que es importante” y valoraron su constante apoyo a las minorías sexuales.

Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de mensajes, la publicación también generó debate. Algunos usuarios cuestionaron el enfoque del actor, mientras que otros defendieron su postura y celebraron su compromiso con la igualdad de derechos.

El vínculo de Pascal con la comunidad LGBTQ+ ha sido permanente durante los últimos años. Uno de los aspectos más visibles de ese apoyo ha sido el respaldo público a su hermana, Lux Pascal, quien hizo pública su transición en 2021.

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Desde entonces, el actor ha participado en campañas, firmado cartas de apoyo a jóvenes LGBTQ+ y utilizado símbolos asociados a la defensa de los derechos de las personas trans.

De hecho, en distintas apariciones públicas ha lucido prendas con mensajes de apoyo a la comunidad, consolidándose como una de las figuras más activas de Hollywood en la promoción de la diversidad y la inclusión.