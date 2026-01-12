Una de las posiciones que la Universidad de Chile necesitaba reforzar tras la temporada pasada era la del volante de contención, puesto clave para acompañar a Charles Aránguiz y darle equilibrio al equipo.

El elegido por la gerencia deportiva de Azul Azul para cubrir aquella demarcación fue Lucas Romero, mediocampista paraguayo que este lunes tuvo su primera conferencia de prensa como futbolista del “Romántico Viajero”.

“Llego a un club muy grande en Chile. Sé lo que significa el club, con muchas exigencias, así que tengo que dar lo mejor de mí. Es la primera vez que salgo al extranjero para jugar y estoy muy contento de estar acá. Voy a dar todo de mí para poder ganarme el cariño de la gente”, comenzó diciendo el jugador de 23 años.

El ex Deportivo Recoleta también repasó su año anterior en el fútbol guaraní, donde el gran nivel que mostró lo llevó a ganarse sus primeras convocatorias a la selección paraguaya. “El 2025 me dejó muchas experiencias. Tuve un año muy bueno, también con la experiencia en la selección, de compartir vestuario con mis compañeros, y fue muy especial para mí. Me tocó jugar poco, pero estar ahí es lo mejor”, señaló.

Además, se refirió a los referentes azules con quienes tendrá que pelear por un puesto, como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. “Ellos me van a ayudar muchísimo dentro del campo. Voy a aprender muchas cosas de ellos, son experimentados. La U exige mucho y en todos los puestos habrá jugadores muy buenos. Vamos a competir sanamente”, aseguró.

“Muchos jugadores me dijeron que la U es un muy buen club, un grande. Es muy bueno para mi carrera tener esta oportunidad. Lo haré con mucho compromiso. El fútbol chileno es muy intenso y creo que me voy a adaptar muy bien”, sentenció Romero.