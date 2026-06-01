La solicitud que niña de 11 años le hizo al Presidente Kast en medio de Cuenta Pública: “Me dijo que sí podrían hacerlo”

Una inesperada escena marcó este lunes la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast en el Congreso Nacional.

En medio de la ceremonia, Mia Orrego, una niña de 11 años, caminó hasta donde se encontraba el Mandatario para entregarle personalmente una carta con una solicitud relacionada con la seguridad del Parque La Castrina.

Tras el acto, explicó que el objetivo del escrito era pedir mayor resguardo para el recinto que frecuenta junto a sus mascotas.

“Le estábamos pidiendo la seguridad del Parque de La Castrina”, comentó Mia a T13. Sobre la respuesta del jefe de Estado, agregó que “me dijo que sí podrían hacerlo, pero no escuché tanto por el ruido”.

“Nos falta el tema de seguridad”

La niña reconoció además que sintió nervios al acercarse al Presidente, ya que era la primera vez que lo veía en persona. “Estaba pensando en una canción”, relató, explicando cómo intentó mantenerse tranquila mientras caminaba hacia él.

La mujer que acompañaba a Mia detalló que los vecinos llevan años impulsando mejoras para el parque, especialmente en materia de riego e infraestructura. Según explicó, actualmente existe un “proyecto inclusivo” para el sector que contó con apoyo estatal en su diseño, aunque aseguró que ahora la principal preocupación es la seguridad.

“Nos falta el tema de seguridad, así que vinimos a dejarle una carta al Presidente, si nos ayuda con eso ahora porque está muy peligroso”, sostuvo.