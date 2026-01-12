La U confirma masiva salida y despide a cinco jugadores: “Les deseamos el mayor de los éxitos”

Universidad de Chile hizo oficial este lunes la salida de cinco jugadores, entre ellos, el delantero argentino Leandro Fernández, quien dejó el club luego de tres temporadas tras ser desechado por el nuevo técnico azul, Francisco Meneghini.

A través de redes sociales, el cuadro estudiantil compartió un emotivo mensaje para despedir al atacante de 34 años, quien jugó un total de 100 partidos, marcó 33 goles y ganó dos títulos con la institución: la Copa Chile y la Supercopa.

“¡Muchas gracias, Lea! Fueron tres años de muchas emociones que los azules recordaremos siempre. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos profesionales”, escribió el club en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, en el sitio oficial de la U también se confirmaron las salidas de Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio e Ignacio Tapia.

“Agradecemos la entrega, profesionalismo y compromiso demostrado por los jugadores. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros deportivos y personales”, agregaron.