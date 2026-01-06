Este martes, en el CDA, finalmente llegó el día de la presentación oficial de Eduardo Vargas como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, instancia en la que “Turboman” estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Manuel Mayo, gerente deportivo de los azules.

Las preguntas hacia el encargado de los movimientos en el mercado del cuadro universitario estuvieron centradas en los delanteros que han sonado en los últimos días. Aunque no quiso referirse a nombres específicos, sí abordó las características que está buscando.

“No me voy a referir a jugadores que tienen contrato vigente con un club. Lo de Eduardo lo respondí siempre porque es un ídolo del club; estaba claro que queríamos su vuelta”, comenzó señalando.

Respecto a si la llegada de Vargas fue más un deseo del club que del propio Meneghini, aseguró que “fue una decisión en conjunto con el entrenador. Le planteamos esta idea que teníamos y él no lo dudó, dio el sí inmediatamente. Obviamente ayuda la historia que tiene Eduardo con el club, pero él también lo enfrentó y vio su nivel. Acá no es que venga porque es ídolo; viene a ayudar a los más jóvenes, porque es un excelente líder. Francisco está muy contento, al igual que nosotros”.

“El tema de los delanteros es difícil, son jugadores que siempre están muy cotizados. No es fácil encontrar ese delantero con las características específicas que uno necesita. Creo que los delanteros que salieron no lo hicieron nada mal, pero con Francisco hemos conversado y necesitamos otras características”, agregó Mayo.

En cuanto a los atributos que están buscando en los atacantes, explicó: “Estamos buscando delanteros de jerarquía, con recorrido. Tal vez en otros momentos hemos buscado jugadores más jóvenes en otras posiciones; acá estamos buscando futbolistas con trayectorias importantes, como es Eduardo. Lo que hemos visto con Francisco también es que tienen que ser jugadores que se conecten con el juego; no nos sirve si son únicamente finalizadores”.

Luego, al ser consultado por los elevados montos que se han filtrado para traer futbolistas como Juan Martín Lucero u Octavio Rivero, se le planteó que este tipo de desembolsos se darían ahora que “Paqui” Meneghini se hizo cargo del equipo, pero no cuando Gustavo Álvarez los solicitó.

Ante este cuestionamiento, el gerente deportivo respondió: “En el caso de estos dos últimos años, me parece que sí llegaron jugadores de jerarquía y, de hecho, llegaron casi todos los jugadores que habíamos definido. No creo que haya sido que antes no se invertía y ahora sí”, cerró Manuel Mayo.