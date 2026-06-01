El intercambio entre Colo Colo y Vélez que podría facilitar el arribo de Diego Valdés al “Cacique”

Se acerca la apertura del mercado de fichajes y en Colo Colo observan esta etapa de la temporada como una oportunidad para terminar de conformar un plantel capaz de competir por todos los objetivos que aún tiene por delante.

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas semanas es el de Diego Valdés, volante ofensivo de Vélez Sarsfield, quien durante años ha sido vinculado con una posible llegada al Estadio Monumental.

Tal como informó ADN Deportes, fue el propio presidente del “Fortín”, Fabián Berlanga quien aseguró que nadie de Blanco y Negro se ha contactado oficialmente para iniciar negociaciones. Sin embargo, desde Argentina podría surgir una fórmula que facilite una eventual operación.

Fuentes cercanas al club de Liniers, que conversaron con ADN Deportes, aseguran que el nombre de Claudio Aquino interesa desde hace bastante tiempo a la dirigencia de Vélez para concretar un eventual regreso.

Todo esto se da en un contexto donde Vélez busca reducir los costos de su plantel y donde Diego Valdés figura entre los futbolistas con salario más elevado del equipo, luego de arribar desde el Club América, donde era una de las principales figuras de la Liga MX.

Cabe recordar que Claudio Aquino llegó a Colo Colo precisamente desde Vélez Sarsfield, club con el que fue campeón en 2024 y donde además fue elegido como el mejor jugador del fútbol argentino, por lo que dejó una imagen muy positiva entre los hinchas del “Fortín”.

En ese escenario, y considerando que ambos futbolistas se desempeñan en posiciones similares, aparece una alternativa interesante para el “Cacique”: desprenderse de uno de los jugadores con salario más alto del plantel, cuyo rendimiento no ha cumplido las expectativas, y sumar a uno de los grandes anhelos del club durante los últimos mercados de fichajes.