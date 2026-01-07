;

Se confirma el interés de un gigante brasileño por Lucas Assadi: “Su nombre está sobre la mesa”

Paulo Bracks, gerente deportivo de Atlético Mineiro, confirmó que el volante de Universidad de Chile está en la carpeta de probables refuerzos del “Galo”.

Lucas Assadi vive días claves para definir su futuro en Universidad de Chile. El volante de 21 años es seguido de cerca por Atlético Mineiro y podría dejar el cuadro azul este mercado de pases con miras a la temporada 2026.

Si bien el equipo dirigido por Jorge Sampaoli se reforzó recientemente en ofensiva con la contratación del ecuatoriano Alan Minda, la opción del chileno continúa latente en la planificación del “Galo”.

Así lo confirmó el gerente deportivo de Atlético Mineiro, Paulo Bracks, quien reconoció públicamente su interés por el fichaje del formado en la U, cuyo contrato expira en diciembre de este año.

“Es un jugador interesante, un jugador que nos interesa”, declaró el directo en rueda de prensa al ser consultado por Assadi.

“Su nombre está sobre la mesa. No está fichado ni cerca de fichar, pero no niego que es un jugador interesante”, añadió Bracks.

Cabe recordar que la U ya rechazó una primera propuesta formal por Lucas Assadi desde el Maccabi Haifa de Israel. Según información de ADN Deportes, Azul Azul no escuchará ofertas por menos de 5 millones de dólares, por lo que Atlético Mineiro tendrá que desembolsar una cifra cercana si quiere sumar al seleccionado nacional.

