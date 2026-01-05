Unión Española y Deportes Iquique no irán a la justicia para evitar su descenso: presión de TNT fue clave en la decisión

La polémica entre Unión Española y Deportes Iquique ante la ANFP no deja de escalar, pero ahora TNT Sports comienza a tomar cartas en el asunto para evitar una eventual suspensión de partidos.

Tal como te contamos en ADN Deportes, este martes 6 de enero aparecía como el día en que tanto hispanos como nortinos solicitarían una orden de no innovar ante la justicia chilena, lo que finalmente llevaría el caso a tribunales, todo con el afán de no descender a Primera B.

Sin embargo, a última hora y según lo reportado por este medio, esta decisión de ambos equipos podría estar frenándose debido a fuertes presiones del Consejo de Presidentes de la ANFP y de TNT Sports.

Como es sabido, en los últimos meses de 2025 se alcanzaron importantes acuerdos entre el ente rector del fútbol chileno y el canal de televisión. Por ello, si Unión Española e Iquique escalan en sus reclamos, se pondría en peligro uno de los principales pactos establecidos: no suspender más partidos.

Fue por este motivo que TNT Sports finalmente se puso firme y le hizo saber al Consejo de Presidentes de la ANFP que, si el torneo se retrasaba producto de esta polémica, no pagarían los dineros mensuales correspondientes a los derechos de televisión, lo que llevó a los miembros de la sala a actuar con urgencia.

Ahora, serían los propios pares de distintos clubes de Primera División y Primera B quienes estarían presionando a los de Independencia y a los “Dragones Celestes” para que desistan de llevar el caso a la justicia ordinaria, donde la amenaza de votar la desafiliación de ambos comienza a rondar con cada vez más fuerza en Quilín.

Ante este escenario, tanto Deportes Iquique como Unión Española habrían desistido de continuar con el caso en tribunales, entendiendo que tienen mucho por perder en el juicio, por lo que su descenso a Primera B estaría confirmado.