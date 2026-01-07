;

Jeisson Vargas zanja su futuro en el fútbol chileno: este es el club donde jugará el 2026

El volante fue una de las grandes figuras de la temporada 2025.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Jeisson Vargas fue una de las grandes figuras que tuvo el Campeonato Nacional 2025. Pese a que Deportes La Serena tuvo una temporada para el olvido y se salvó del descenso en la última fecha, el volante logró destacarse con 14 goles y siete asistencias en 28 partidos.

Los buenos números del ex Universidad Católica y Universidad de Chile despertaron el interés de otros clubes nacionales. No obstante, el jugador de 28 años puso fin a los rumores sobre su futuro y definió en qué club jugará en 2026.

ADN

A través de redes sociales, Deportes La Serena anunció la renovación del contrato de Vargas, quien se quedará un año más en el equipo que ahora dirige Felipe Gutiérrez.

“El 10 granate seguirá defendiendo estos colores durante la temporada 2026. Sabe lo que significa esta camiseta y el desafío que representa. Este es su lugar, aquí se queda", escribió el elenco papayero.

De esta manera, Jeisson Vargas no se moverá de La Serena y será el referente del equipo para afrontar la siguiente campaña en tres frentes: el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

