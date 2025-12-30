;

ANFP rechaza reclamo de Unión Española y Deportes Iquique para seguir en Primera División

Según información de ADN Deportes, se desestimó que el reglamento esté por estatutos de la orgánica.

Este martes, el directorio de la ANFP entregó su resolución ante el reclamo hecho por Unión Española y Deportes Iquique.

Los dos equipos apuntaron a la prevalencia del Reglamento de la ANFP por sobre las bases, lo que deja en vigencia los promedios de las últimas tres temporadas y, con ello, le evitaría a ambos el perder la categoría.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, lo solicitado por hispanos y nortinos fue rechazado.

Entre los argumentos esbozados por el directorio de la ANFP está el que los estatutos que zanjan que hay 16 equipos en Primera División están por sobre el reglamento y que las bases fueron votadas en conocimiento de los clubes.

Con este rechazo, no se suspenden los descensos de Unión Española y Deportes Iquique, sin que se descarte que ambos puedan recurrir a la justicia ordinaria o incluso al TAS. De momento, con esta resolución, tanto los de Santa Laura como los “Dragones Celestes” deberán jugar la Primera B en 2026.

