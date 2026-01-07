;

Canterano de la U sale otra vez a préstamo: fue presentado en este club de Primera B

Cristóbal Muñoz reforzará a Rangers de Talca buscando ganar confianza y minutos.

Damián Riquelme

Cristobal Muñoz / Universidad de Chile

Cristobal Muñoz / Universidad de Chile

Rangers de Talca sumó a su decimosegundo refuerzo de cara a esta temporada 2026, con el fin de robustecer su plantilla luego de quedar en la séptima posición en la Primera B en 2025.

Se trata de Cristóbal Muñoz Nieri, de 23 años, que fue formado en las inferiores de Universidad de Chile, donde además hizo su debut profesional en el año 2021 en Copa Libertadores frente a San Lorenzo.

El nuevo jugador “rojinegro” todavía pertenece a la U, aunque fue cedido a Santa Cruz en 2024 y Unión San Felipe en 2025. En esta nueva experiencia en primera B, busca ganar minutos y confianza.

El joven jugador aún no logra el gran despegue en su carrera, sumando solamente 36 partidos, 4 goles y 3 asistencias.

