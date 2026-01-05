;

Fabrizio Copano visita la cárcel donde está Maduro y conversa con venezolanos que celebran con “sentimientos encontrados”

El humorista, fiel a su estilo, llegó hasta Brooklyn para cubrir la noticia en primera línea y con un foco especial.

José Campillay

Fabrizio Copano visita la cárcel donde está Maduro y conversa con venezolanos que celebran con “sentimientos encontrados”

El ataque de Estados Unidos a Venezuela, que resultó con la detención del dictador Nicolás Maduro, sigue dando mucho de qué hablar en todo el mundo por las repercusiones geopolíticas y precedentes que marca para el futuro.

Pero en medio de la tensión internacional que genera, incluyendo el proceso judicial, también se han abierto pasajes más distendidos y que han sido aprovechados por las redes sociales para crear contenido no tan denso.

Quien no dejó pasar la oportunidad fue el chileno Fabrizio Copano, quien visitó el Metropolitan Detention Center (MDC) de Nueva York, la cárcel donde se encuentra el exgobernador venezolano.

El humorista llegó hasta Brooklyn y, recorriendo los alrededores del recinto penitenciario, se encontró con algunos venezolanos en tierra estadounidense que llegaron a manifestarse por la situación que atraviesa su país.

Y si bien durante las últimas horas se han registrado movimientos de diversas posturas, Copano conversó con algunos inmigrantes que quisieron expresar su repudio a Maduro.

“Han llegado varios jóvenes”, mencionó en su relato, especulando con un tono de humor (fiel a su estilo) humorísticamente que se trataría de repartidores de delivery que acudían al lugar para “celebrar”.

Estamos muy contentos, muy alegres (...) han sido 28 años de tortura, 28 años de represión. Realmente ha sido un dictador que las personas ni siquiera se lo imaginan”, comentó uno de los presentes,

De todas formas, reconoce que aún hay “sentimientos encontrados porque no se ha logrado todavía el objetivo real que es una democracia total en Venezuela. Pero es una transición que se irá dando”.

Puedes ver el video completo AQUÍ (al minuto 30:17).

