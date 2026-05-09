Cepeda se complica en España: Elche empata y queda comprometido en la lucha por el descenso

Lucas Cepeda ha perdido protagonismo en su primera temporada en el fútbol español, a pesar de haber mostrado destellos de su calidad. En medio de la lucha por mantener la categoría con Elche, su club sumó un empate que complica su panorama.

Los " Ilicitanos" igualaron 1-1 ante Deportivo Alaves como local y dejaron escapar una gran chance de alejarse de la parte baja de la tabla. Toni Martínez abrió la cuenta para la visita en los 51´, y Álvaro Rodriguez marcó el empate definitivo al 72´.

Esto deja al Elche con 39 puntos pero solo dos por encima del descenso, a la espera de los resultados de sus otros competidores como el Sevilla de Alexis y Suazo, que jugarán ante el Espanyol este sábado.

En cuanto al momento del delantero chileno es complejo, ya que en los últimos tres partidos solo suma 13 minutos ante Celta de Vigo a falta de tres jornada para que finalice LaLiga.