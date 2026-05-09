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Cepeda se complica en España: Elche empata y queda comprometido en la lucha por el descenso

El chileno nuevamente no sumó minutos por LaLiga.

Felipe Romo

Getty Images

Getty Images / Quality Sport Images

Lucas Cepeda ha perdido protagonismo en su primera temporada en el fútbol español, a pesar de haber mostrado destellos de su calidad. En medio de la lucha por mantener la categoría con Elche, su club sumó un empate que complica su panorama.

Los " Ilicitanos" igualaron 1-1 ante Deportivo Alaves como local y dejaron escapar una gran chance de alejarse de la parte baja de la tabla. Toni Martínez abrió la cuenta para la visita en los 51´, y Álvaro Rodriguez marcó el empate definitivo al 72´.

Esto deja al Elche con 39 puntos pero solo dos por encima del descenso, a la espera de los resultados de sus otros competidores como el Sevilla de Alexis y Suazo, que jugarán ante el Espanyol este sábado.

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En cuanto al momento del delantero chileno es complejo, ya que en los últimos tres partidos solo suma 13 minutos ante Celta de Vigo a falta de tres jornada para que finalice LaLiga.

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