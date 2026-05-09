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FOTO. Tres históricos de la Roja comparten en un registro que emocionará a los hinchas: “Exceso de calidad...”

La fotografía se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Felipe Romo

Tres históricos de la Roja comparten en un registro que emocionará a los hinchas: “Exceso de calidad...”

Arturo Vidal llenó de nostalgia a los fanáticos de la selección chilena al compartir un registro junto a Nike luego de un evento publicitario de la marca estadounidense.

El volante de Colo Colo publicó una serie de fotografías en su cuenta personal de Instagram, y en la segunda postal apareció junto a Humberto Suazo y Eduardo Vargas.

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Esta se hizo viral en redes sociales y ya acumula más de 12 mil likes, con comentarios que recuerdan con nostalgia la época dorada del fútbol chileno.

Exceso de calidad”, “Campeones” o “Puras leyendas” fueron algunas de las reacciones de los seguidores del “King”.

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