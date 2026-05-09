Tres históricos de la Roja comparten en un registro que emocionará a los hinchas: “Exceso de calidad...”

Arturo Vidal llenó de nostalgia a los fanáticos de la selección chilena al compartir un registro junto a Nike luego de un evento publicitario de la marca estadounidense.

El volante de Colo Colo publicó una serie de fotografías en su cuenta personal de Instagram, y en la segunda postal apareció junto a Humberto Suazo y Eduardo Vargas.

Esta se hizo viral en redes sociales y ya acumula más de 12 mil likes, con comentarios que recuerdan con nostalgia la época dorada del fútbol chileno.

“Exceso de calidad”, “Campeones” o “Puras leyendas” fueron algunas de las reacciones de los seguidores del “King”.