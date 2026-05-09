Korn desató la euforia en Santiago con un show demoledor en el Parque Estadio Nacional

Santiago

Korn volvió a Chile y lo hizo a lo grande. La histórica agrupación estadounidense se presentó este viernes en el Parque Estadio Nacional con un show que comenzó puntualmente a las 21:00 horas y que ante 55 mil asistentes confirmó por qué siguen siendo uno de los nombres más influyentes del nu metal.

Con un público diverso compuesto por fanáticos de distintas generaciones, familias completas y seguidores que esperaron casi una década por este regreso, la banda liderada por Jonathan Davis mantuvo la energía al máximo durante todo el concierto. Desde los primeros acordes de “Blind”, el recinto se transformó en una fiesta de mosh, bengalas y cánticos masivos.

El vocalista se mostró cercano con los asistentes y protagonizó algunos de los momentos más celebrados de la noche, como la interpretación de “Shoots and Ladders” utilizando su clásica gaita y un inesperado guiño a Metallica al tocar parte de “One”. A eso se sumó la ovación constante al bajista chileno Ra Díaz, cuya presencia generó especial euforia entre los asistentes y que incluso cerró la jornada con un efusivo “C-H-I”.

El reencuentro y la conexión

El ambiente alcanzó uno de sus puntos más intensos con “Falling Away From Me”, donde miles de voces se unieron en un canto cargado de fuerza y nostalgia. La energía siguió creciendo con “A.D.I.D.A.S.”, que desató saltos, empujones y una euforia colectiva imposible de contener, hasta llegar a “Freak on a Leash”, momento en que el Parque Estadio Nacional prácticamente explotó.

El público cantó cada palabra con una pasión desbordante, mientras abrazos, gritos y celulares en alto acompañaban una de las canciones más esperadas de la noche, convirtiéndola en un instante tan caótico como emotivo para los fanáticos.