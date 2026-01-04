“El infierno en la Tierra”: así es el Metropolitan Detention Center, la cárcel donde está Nicolás Maduro

El ataque de Estados Unidos a Venezuela que resultó con la detención del dictador Nicolás Maduro sigue dando mucho de qué hablar a nivel mundial.

Más allá de las consecuencias geopolíticas que todo esto conlleva, también desprenden algunas consideraciones menores, pero igual de llamativas ante la opinión y curiosidad de la ciudadanía.

Uno de los aspectos que genera mayor intriga tiene relación con la cárcel en la que quedó detenido el representante del chavismo que estuvo en la presidencia venezolana por 13 años.

Tras aterrizar en EE. UU., fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Nueva York, considerado una verdadera fortaleza carcelaria del país norteamericano.

Se trata de un centro ubicado en Brooklyn, pensado en la reclusión bajo formato vertical, distinto a la mayoría de las prisiones comunes, alzándose como un emblema e ícono a nivel internacional.

Inaugurada a comienzos de 1990 con el propósito de combatir el hacinamiento carcelario, hoy es gestionado por la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

Otro punto interesante a destacar de su edificación y posicionamiento, es que se ubica cerca de la fiscalía federal y dos tribunales federales.

Su perímetro incluye barricadas de acero diseñadas para resistir impactos de camiones de más de siete toneladas, junto a sistemas de vigilancia electrónica avanzada y cámaras de largo alcance. Pasillos internos conectan el edificio con las sedes judiciales, facilitando traslados discretos para reclusos sensibles.

Hay que tener en cuenta que la estadía de Maduro en este recinto corresponde al primer paso en su proceso judicial por presuntos delitos graves de alcance global que deberán establecerse ante la ley.

Población carcelaria de renombre

Actualmente, el MDC cuenta con poco más de 1.300 reclusos, entre los que destacan capos del narcotráfico mexicano como Rafael Caro Quintero, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’.

Pero a lo largo de los años (incluso en la actualidad) ha albergado a reconocidos delincuentes y personalidades como el propio Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, el cantante 6ix9ine, el rapero y productor Sean ‘Diddy’ Combs, el ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el reconocido mafioso John Gotti.

Además, posterior al ataque contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, se encarceló a algunos integrantes de Al Qaeda sentenciados por el atentado.

Régimen estricto

Además de su población y la infraestructura imponente a nivel vertical, ubicada en un lugar estratégico, su funcionamiento y logística interna tampoco pasa desapercibida.

Y es que el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde hoy pasa sus primeros días Nicolás Maduro, tiene fama por la dureza y el estilo de vida que suelen llevar los internos.

Conocida como ‘El infierno en la Tierra’, en esta cárcel se lleva una rutina rigurosa, con la mayor parte del día confinados en sus celdas y con accesos restringidos a recreación, visitas y llamadas telefónicas.

El sector más duro, la División de Internamiento Especial (SHU) en la planta 10, impone hasta 23 horas diarias de encierro en espacios de poco más de seis metros de largo, sin interacción entre internos, comidas servidas en celda y ejercicio en áreas aisladas.

Por otra parte, conforme a la población de reos, se alza como un verdadero problema el hecho de que, según los últimos informes locales, la prisión ha operado con apenas el 55% de su personal.

De esta manera, la sobrepoblación, el régimen estricto, que seguramente se agudiza para evitar contratiempos ante la falta de trabajadores, hacen que su estadía sea verdaderamente compleja. Asimismo, diversos reportes dan cuenta de constantes peleas, enfrentamientos y episodios de violencia.

“Las condiciones en el MDC son inaceptables e inhumanas (...) estar encarcelado no debería implicar la negación de derechos humanos“, declaró hace algunos años la fiscal Letitia James, quien demandó al Gobierno estadounidense por el estado de la cárcel.