Captura de Maduro expone quiebre entre el Partido Comunista y Jeannette Jara respecto a situación en Venezuela

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses dejó en evidencia una disonancia interna en el Partido Comunista (PC) y la postura de su excandidata presidencial, Jeannette Jara.

Mientras el PC condenó de forma categórica la operación liderada por Estados Unidos y defendió la institucionalidad venezolana, Jara mantuvo una posición crítica hacia la intervención extranjera, sin retractarse de haber calificado previamente al gobierno de Maduro como una dictadura.

A través de una declaración pública, el Partido Comunista señaló que “rechaza y condena enérgicamente la criminal agresión del gobierno de los Estados Unidos” y calificó el operativo como una acción militar “de carácter criminal” que pone en riesgo la estabilidad regional.

En ese contexto, Jeannette Jara —militante del PC y exabanderada presidencial— sostuvo durante la campaña una posición diferenciada de su partido.

En entrevista con TVN afirmó que “en Venezuela lo que hay es una dictadura” y que esperaba impulsar una transición democrática desde Chile, marcando distancia con la dirigencia comunista.

Tras la captura de Maduro, Jara se refirió al hecho a través de redes sociales, donde cuestionó la acción estadounidense sin modificar su diagnóstico previo sobre el régimen venezolano.

“Estados Unidos violó el derecho internacional atacando a Venezuela”, escribió, agregando que este tipo de intervenciones “generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países”.