Usuarios en redes sociales difundieron videos que muestran el momento en que colectivos armados de Caracas efectuaron disparos al cielo en respuesta a drones que sobrevolaban el área del Palacio de Miraflores.

Las imágenes captan destellos de luz producidos por los proyectiles y se escucha un sonido intenso que acompañó el intercambio.

El hecho se produce en medio de un clima de tensión en la capital venezolana, tras la reciente operación militar estadounidense que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Testigos reportaron que ministerios y sedes gubernamentales fueron evacuados de manera preventiva, mientras que comercios y espacios cercanos permanecieron cerrados hasta normalizarse la situación.