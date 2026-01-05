;

VIDEO. Así se fue el tenso momento de los disparos a drones en cercanías del palacio presidencial de Venezuela

Usuarios compartieron videos con luces y estruendo de los disparos al aire, mientras vecinos permanecieron resguardados y comercios cerraron temporalmente.

Martín Neut

Tensión en Caracas: reportan disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela

Tensión en Caracas: reportan disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela

Usuarios en redes sociales difundieron videos que muestran el momento en que colectivos armados de Caracas efectuaron disparos al cielo en respuesta a drones que sobrevolaban el área del Palacio de Miraflores.

Las imágenes captan destellos de luz producidos por los proyectiles y se escucha un sonido intenso que acompañó el intercambio.

El hecho se produce en medio de un clima de tensión en la capital venezolana, tras la reciente operación militar estadounidense que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Testigos reportaron que ministerios y sedes gubernamentales fueron evacuados de manera preventiva, mientras que comercios y espacios cercanos permanecieron cerrados hasta normalizarse la situación.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad