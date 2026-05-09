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Tren de carga con celulosa descarrila en Chiguayante: nueve carros afectados

La emergencia obligó a modificar el funcionamiento del Biotren mientras se desarrollan trabajos para despejar la vía y determinar las causas del accidente.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Durante la mañana de este sábado, un tren de carga que transportaba celulosa sufrió un descarrilamiento en las cercanías de la estación Chiguayante del Biotren, en la Región del Biobío, generando interrupciones parciales en el servicio ferroviario.

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El incidente ocurrió pasadas las 05:00 horas y, según informó EFE Sur, no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, nueve carros resultaron dañados en el sector, lo que obligó al cierre temporal del cruce ferroviario Santa Sofía mientras se desarrollan las labores de despeje.

A raíz de la emergencia, la empresa activó un plan de operación especial en la red. La Línea 1 del Biotren funciona únicamente entre Talcahuano y la estación Concepción, mientras que el servicio Corto Laja se mantiene entre Laja y Pedro Medina. En tanto, la Línea 2 continúa operando con normalidad.

Hasta el lugar llegó la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios (UIAF), que inició diligencias para establecer las causas del descarrilamiento. En paralelo, equipos técnicos trabajan en coordinación con la empresa Fepasa, propietaria del tren, para retirar el material comprometido y habilitar la vía.

Se espera que el tránsito vehicular por el cruce afectado pueda restablecerse durante la mañana, una vez que se retiren los carros no dañados mediante apoyo de una locomotora. Desde EFE Sur indicaron que seguirán informando sobre la evolución del servicio a través de sus canales oficiales.

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