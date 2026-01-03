“Good night”: liberan las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras aterrizar en Nueva York

En horas de la tarde de este sábado, aterrizó en Nueva York el avión que trasladaba al capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Esto luego de que Estados Unidos, durante la madrugada, atacara al país sudamericano y detuviera tanto al mandatario venezolano como a su esposa.

Tras un largo periplo, Nicolás Maduro llegó esposado y encapuchado a Nueva York, y en los últimos minutos revelaron las primeras imágenes tras su aterrizaje.

En estas se puede ver a Maduro ya sin capucha, pero esposado y escoltado por dos agentes norteamericanos.

“Good night (Buenas noches). Happy new year (feliz año nuevo)”, se puede escuchar en el registro.

Cabe consignar que según la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, son acusados formalmente de conspiración narcoterrorista, conspiración para traficar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EE.UU.