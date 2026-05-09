Director de la OMS envía mensaje a Tenerife tras brote de hantavirus en crucero

Santiago

El director general de la Organización Mundial de la Salud sorprendió al publicar una carta abierta dirigida directamente a los habitantes de Tenerife, en medio de la preocupación generada por el brote de hantavirus detectado en un crucero que llegará a aguas españolas.

En el mensaje, Tedros Adhanom Ghebreyesus reconoció el temor que ha provocado la situación, especialmente por los recuerdos asociados a la pandemia de COVID-19. “Sé que están preocupados” y “afloran recuerdos que ninguno ha logrado superar del todo”, expresó el inmunólogo etíope, aunque insistió en que “esto no es otro COVID-19” y que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo.

La OMS confirmó que la cepa identificada corresponde al hantavirus Andes, variante presente en Sudamérica y vinculada a tres muertes a bordo del MV Hondius. Sin embargo, el organismo aseguró que actualmente no existen pasajeros con síntomas activos, lo que reduce significativamente las probabilidades de contagio.

Las autoridades españolas implementaron un amplio operativo sanitario para el desembarco de las cerca de 150 personas que permanecen en el crucero.

El plan contempla traslados aislados y sin contacto con la población local, mientras la OMS valoró públicamente la decisión del Gobierno de España de recibir la embarcación, calificándola como un “acto de solidaridad y deber moral”.