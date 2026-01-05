;

Termina audiencia de Nicolás Maduro donde afirmó estar “secuestrado”en Estados Unidos: “Sigo siendo presidente de mi país”

El líder chavista compareció ante un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, mientras Delcy Rodríguez se alista para asumir el poder en Caracas.

Nelson Quiroz

Diego Sáez desde NUeva York

07:20

Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde compareció acusado de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos graves.

Durante la audiencia, el líder venezolano sostuvo que “todavía soy el presidente de Venezuela” y anunció que su defensa estará a cargo de un abogado que anteriormente representó a Julian Assange.

Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron trasladados a la corte tras la operación estadounidense del sábado que derivó en su captura en Caracas.

El periodista de Radio ADN,Diego Sáez, se encuentra en los tribunales en Nueva York, donde venezolanos residentes se han manifestado en contra de Nicolás Maduro.

El excabecilla del régimen venezolano estará detenido al menos hasta el 17 de marzo, donde continuará su prodecimiento judicial.

En paralelo, el escenario político en Venezuela dio un giro abrupto. El Tribunal Supremo designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina, quien se dispone a jurar el cargo ante la Asamblea Nacional.

