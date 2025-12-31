En la edición de Los Tenores de este miércoles 31 de diciembre, nuestros panelistas analizaron el nuevo refuerzo de Colo Colo y la posibilidad de que Alan Saldivia deje el club.

Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Andrés Fernández y Víctor Cruces comentaron la decisión de Unión Española y Deportes Iquique de ir a la justicia para no descender y el fuerte comunicado del sindicato de trabajadores de la ANFP luego de desestimar una huelga.

Además, repasaron los mejores momentos del fútbol chileno en 2025, supieron de la inclusión de Erick Pulgar en el once ideal del continente americano y la elección de Charles Aránguiz como el mejor jugador del fútbol chileno.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 31 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.