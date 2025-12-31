;

Unión Española y Deportes Iquique irán a la justicia para evitar el descenso a la Primera B

Tras el rechazo del directorio de la ANFP a su reclamo, según información de ADN Deportes, ambos elencos acudirían a la instancia legal.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Unión Española y Deportes Iquique irán a la justicia para evitar el descenso a la Primera B / Cristian Vivero Boornes

Ayer martes se dio a conocer los argumentos con los cuales la ANFP desestimó el reclamo reglamentario desarrollado por Unión Española y Deportes Iquique.

Sin embargo, ninguno de los dos equipos está en condiciones de quedarse con los brazos cruzados ante la chance de poder quedarse en la Primera División de cara a 2026.

Según información de ADN Deportes, el próximo viernes 2 de enero podría haber novedades por parte de ambos conjuntos, que están trabajando coordinadamente para analizar los argumentos expuestos por el directorio del ente rector del fútbol chileno.

Así las cosas, se espera que en aquella jornada, Unión Española y Deportes Iquique recurran a la justicia ordinaria para presentar una orden de no innovar.

En el caso de que aquello se concrete, la planificación de la temporada 2026 del fútbol chileno puede verse retrasada en torno a su inicio, considerando que dicha acción puede llevar a que los dos elencos se mantengan en Primera División.

