Universidad Católica dio un paso clave en la Copa Libertadores 2026. Este jueves, en el Claro Arena, el elenco cruzado derrotó por 2-0 a Barcelona en la quinta fecha del Grupo D, resultado que lo dejó como líder de la zona y muy cerca de la clasificación a los octavos de final del torneo continental.

El partido tuvo un inicio accidentado. Apenas a los 9 minutos, el elenco ecuatoriano quedó con un jugador menos tras la expulsión de Jhonnier Chalá, quien cometió una durísima infracción sobre Clemente Montes.

En primera instancia, el árbitro paraguayo Juan Benítez le mostró tarjeta amarilla al defensor de Barcelona. Sin embargo, luego de revisar la acción en el VAR, rectificó su decisión y cambió la amonestación por tarjeta roja.

Con la superioridad numérica, el equipo de Daniel Garnero se adueñó del partido y fue con todo en busca del primer gol. La chance más clara del primer tiempo la tuvo Fernando Zuqui, quien a los 37’ capturó un rebote en el área y definió con el arco a disposición, pero el portero José Contreras evitó el gol con una gran atajada.

Más tarde, Daniel González conectó un centro preciso de Clemente Montes y cabeceó completamente solo en el área ecuatoriana, pero el balón se fue por apenas centímetros sobre el travesaño. Así, ambos equipos se fueron al descanso con un 0-0.

El complemento mantuvo la misma dinámica. La UC buscó insistentemente la victoria y generó varias ocasiones para romper el cero, pero no estuvo precisa en la definición. Sin ir más lejos, Jimmy Martínez tuvo dos ocasiones inmejorables bajo el arco, aunque desperdició ambas.

Cuando el partido parecía resistirse, el elenco precordillerano encontró su premio gracias a su goleador histórico, Fernando Zampedri (77′). El delantero argentino, que jugó con máscara protectora tras la fractura nasal sufrida ante Deportes Limache, se desmarcó en el área tras un tiro de esquina y, con el pecho, terminó enviando el balón al fondo del arco para marcar el 1-0.

¡EL TORO ENMASCARADO, FIGURA!



Fernando Zampedri firmó su doblete y puso el 2-0 para Católica sobre Barcelona.



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Pero los festejos no terminaron ahí. En el tramo final del encuentro, el “Toro” volvió a ser decisivo. A los 85’, conectó un centro desde la derecha de Juan Francisco Rossel y, sin marca bajo el arco, empujó la pelota para sellar el 2-0 y desatar los festejos en San Carlos de Apoquindo.

¡QUIÉN MÁS QUE TÚ, TORO!



Fernando Zampedri abrió el marcador contra Barcelona. ¡Lo gana la UC en el Claro Arena!



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Con esta victoria, Universidad Católica escaló al primer lugar del Grupo D con 10 puntos, superando a Cruzeiro (8) y Boca Juniors (7). En tanto, Barcelona quedó eliminado en el último puesto con 3 unidades.

Pese a su condición de líder, la UC deberá jugarse la clasificación a los octavos de final en la última fecha, cuando visite a los “Xeneizes” este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas en La Bombonera.

Con un triunfo o un empate ante el cuadro argentino asegurará su boleto a la ronda de los 16 mejores, mientras que una derrota lo obligará a esperar que Cruzeiro no derrote a Barcelona. De todas formas, el conjunto cruzado ya tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana.