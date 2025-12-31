Este fue el mejor jugador del fútbol chileno en 2025, según la encuesta América le responde a El País

El diario El País de Uruguay reveló este miércoles los resultados de su tradicional encuesta “América le responde a El País”.

En esta ocasión, 264 periodistas de 16 países de América votaron por los mejores futbolistas de cada liga del continente, incluyendo el campeonato chileno.

El volante de la U, Charles Aránguiz, fue elegido como el mejor jugador del fútbol chileno este 2025. A nivel femenino, la delantera de Colo Colo, Mary Valencia, fue escogida como la mejor de nuestro balompié.

También se votó por el mejor entrenador y el mejor equipo de cada liga. En el caso de Chile, no hubo sorpresas: Esteban González y Coquimbo Unido se impusieron en las votaciones.

Revisa quiénes fueron los mejores de cada liga del continente