;

Este fue el mejor jugador del fútbol chileno en 2025, según la encuesta América le responde a El País

Más de 260 periodistas de distintos países votaron por los mejores futbolistas de cada liga del continente, incluyendo el campeonato chileno.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno / Alexa Reyes Sanchez

El diario El País de Uruguay reveló este miércoles los resultados de su tradicional encuesta “América le responde a El País”.

En esta ocasión, 264 periodistas de 16 países de América votaron por los mejores futbolistas de cada liga del continente, incluyendo el campeonato chileno.

Revisa también:

ADN

El volante de la U, Charles Aránguiz, fue elegido como el mejor jugador del fútbol chileno este 2025. A nivel femenino, la delantera de Colo Colo, Mary Valencia, fue escogida como la mejor de nuestro balompié.

También se votó por el mejor entrenador y el mejor equipo de cada liga. En el caso de Chile, no hubo sorpresas: Esteban González y Coquimbo Unido se impusieron en las votaciones.

Revisa quiénes fueron los mejores de cada liga del continente

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad