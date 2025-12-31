Colo Colo sella su segundo refuerzo para la temporada 2026 / Daniel Pino/UnoNoticias

Desde hace algunos días, en Colo Colo trabajaban en torno al fortalecimiento de su zaga ante las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas.

Es así como ya habían alcanzado un acuerdo con tal de abrochar el arribo de un zaguero uruguayo.

Se trata de Joaquín Sosa, defensor de 23 años que pertenece al Bologna de Italia, pero que el último semestre defendió a Independiente Santa Fe.

El charrúa llegó hace tres días a Santiago para sellar su arribo al “Cacique”, pero faltaban detalles que afinar.

Sin embargo, en el último año del 2025, Colo Colo oficializó ya el acuerdo mediante el cual Joaquín Sosa ya es el segundo refuerzo de los albos de cara a la próxima temporada, sumándose al lateral Matías Fernández Cordero.