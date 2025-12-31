;

Colo Colo sella su segundo refuerzo para la temporada 2026

Tras días de espera, el defensa Joaquín Sosa selló su arribo al “Cacique”.

Carlos Madariaga

Colo Colo sella su segundo refuerzo para la temporada 2026

Colo Colo sella su segundo refuerzo para la temporada 2026 / Daniel Pino/UnoNoticias

Desde hace algunos días, en Colo Colo trabajaban en torno al fortalecimiento de su zaga ante las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas.

Es así como ya habían alcanzado un acuerdo con tal de abrochar el arribo de un zaguero uruguayo.

Revisa también:

ADN

Se trata de Joaquín Sosa, defensor de 23 años que pertenece al Bologna de Italia, pero que el último semestre defendió a Independiente Santa Fe.

El charrúa llegó hace tres días a Santiago para sellar su arribo al “Cacique”, pero faltaban detalles que afinar.

Sin embargo, en el último año del 2025, Colo Colo oficializó ya el acuerdo mediante el cual Joaquín Sosa ya es el segundo refuerzo de los albos de cara a la próxima temporada, sumándose al lateral Matías Fernández Cordero.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad