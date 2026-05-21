Benedetto furioso, lío con un carro y ovación para Zampedri: el lado B del triunfo de la UC ante Barcelona por Copa Libertadores

Universidad Católica venció este jueves a Barcelona de Ecuador en la penúltima fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 gracias al doblete de su goleador, Fernando Zampedri, y quedó a un paso de los octavos de final del torneo continental.

ADN.CL estuvo presente en el Claro Arena y acá te contamos lo que no se vio por TV.

La furia de Benedetto contra un jugador de su equipo

A los 7 minutos de juego, el delantero de Barcelona, Darío Benedetto, quiso iniciar una jugada de ataque por el lado izquierdo con su compañero Jonnathan Mina, pero este último se quedó parado en vez de pasar por la banda y Benedetto terminó perdiendo la pelota. Inmediatamente, el delantero estalló contra su compañero y lo regañó a gritos, protagonizado un momento de furia en el arranque del partido.

La reacción de los hinchas cruzados tras una roja que advirtió el VAR

Al minuto 7, el juez del partido le mostró amarilla a Jhonnier Chalá por una durísima entrada sobre Clemente Montes. Sin embargo, desde el VAR le advirtieron al árbitro que podía ser roja y, tras revisar las imágenes, el referí cambió su decisión inicial y expulsó a Chalá. En ese momento, el estadio estalló por la reacción eufórica de los hinchas de la UC, quienes celebraron la expulsión que sufrió el equipo rival.

Insólito momento con el carro de asistencia

Al minuto 61, Darío Benedetto cayó al piso lesionado y el árbitro pidió que ingresara el carro de asistencia para retirar del campo al delantero argentino. Sin embargo, pasaban los segundos y el vehículo no entraba a la cancha. ¿El motivo? No lo podían hacer partir. Esta situación generó molestia en la banca de la UC y también en los hinchas, porque se estaba perdiendo tiempo. Luego de varios intentos lograron encender el carro para asistir a Benedetto, quien seguía en el piso en ese momento.

Ovación total para Zampedri

Tras anotar un doblete para darle la victoria a la UC, Fernando Zampedri dejó la cancha al minuto 75, siendo reemplazado por Palavecino. El estadio se vino abajo con una ovación para el delantero cuando abandonó el campo de juego. “Olé, olé, olé, olé, Toro, Toro”, corearon los hinchas cruzados.

Cánticos contra Colo Colo

En los minutos finales del partido, los hinchas de la UC realizaron cánticos contra Colo Colo, anticipando el clásico que disputarán ambos equipos el fin de semana. “Vamos cruzados, que el domingo, al indio hay que...”, se escuchó en el estadio.