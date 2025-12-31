“La actitud de los representantes de la ANFP fue propia de la peor época de la Revolución Industrial” / Oscar Guerra

Durante la jornada de ayer martes, los representantes del Sindicato de Trabajadores de la ANFP volvieron a reunirse con los altos mandos de la orgánica, quienes nuevamente presentaron una oferta al sindicato interno, la cual, otra vez, no contempló las mejoras solicitadas por los trabajadores.

La propuesta incluía los beneficios de negociaciones anteriores, pero no el reajuste legal de las remuneraciones, lo que abría la opción de una huelga en Quilin 5635.

Ante esto, los que integran la orgánica resolvieron, en votación mayoritaria mediante vía remota, resolvieron por aceptar la propuesta “a pesar de estar en completo desacuerdo por cuanto ven que es muy difícil ir a huelga y hacerla efectiva en estos días”, según comentaron en un comunicado al que tuvo acceso ADN Deportes.

“El sindicato siempre ha planteado que este período es muy malo para negociar colectivamente, por lo cual le ha planteado a la ANFP que el contrato colectivo dure 30 meses para que las futuras negociaciones se realicen a mitad de año, pero la ANFP siempre se ha negado a esta propuesta. Ahora se negó terminantemente a eso. Además, en esta época no hay actividades deportivas, por lo que una eventual paralización no produciría ningún efecto”, reconocieron desde el Sindicato de Trabajadores, cuestionando también en duros términos a los negociadores de la ANFP, apuntando a la gerenta de finanzas, Macarena Cáceres.

“La actitud de los representantes de la ANFP fue propia de la peor época de la Revolución Industrial. Trataron a los trabajadores como una cifra, como un número. Su única preocupación fue no gastar ni un peso en los trabajadores”, remarcaron.

“Esta conducta de la ANFP con sus trabajadores-as la distancia de las empresas de servicio más exitosas – que ponen a los trabajadores-as en el centro de sus preocupaciones - y explica en buena medida el mal manejo que ha tenido y sigue teniendo esta importante institución", concluyeron desde el Sindicato, agotando la vía legal ante el vencimiento de los plazos legales.