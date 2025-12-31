Erick Pulgar arrasa en encuesta continental y es incluido en el 11 ideal de América 2025

Este 31 de diciembre, el diario El País de Uruguay dio a conocer los resultados de su tradicional encuesta “América responde a El País”. En esta ocasión, 264 periodistas de 16 países votaron por los mejores jugadores del continente.

La buena noticia para nuestro país es que Erick Pulgar fue elegido como el mejor volante central del continente. Además, el chileno fue incluido en el 11 ideal de América 2025.

Vale mencionar que, el pasado lunes, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile escogió a Pulgar como el mejor deportista nacional del año.

Ahora, el volante del Flamengo fue reconocido a nivel continental, todo esto gracias a la gran campaña que hizo este 2025, en donde se coronó campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores, siendo pieza clave para su equipo.

Así quedó el 11 ideal de América 2025: Pulgar y Messi están en el equipo

Agustín Rossi (Flamengo) en el arco; Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras) y Leo Pereira (Flamengo) en defensa; Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo) y Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) en el mediocampo; Juan Manuel López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing) y Lionel Messi (Inter Miami) en delantera.