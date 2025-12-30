VIDEO. Los Tenores, entre la presentación de “Paqui” Meneghini en la U y el drama de la Segunda División Profesional
En el programa de este martes, nuestros panelistas también supieron de las últimas novedades de Colo Colo en el mercado de fichajes.
En la edición de Los Tenores de este martes 30 de diciembre, nuestros panelistas analizaron la primera conferencia de prensa de Francisco Meneghini en la Universidad de Chile y las palabras de Manuel Mayo en su presentación.
Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Andrés Fernández y Víctor Cruces escucharon las declaraciones de Javier Correa que sorprendieron a los hinchas de Colo Colo y supieron del nuevo equipo en el que jugará Brayan Cortés.
Además, comentaron las nuevas medidas que se tomarán en el Estadio Calvo y Bascuñan de Antofagasta y los reajustes en los precios del canal de televisión TNT Sports para el 2026.
Revive la edición de Los Tenores de este martes 30 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también compartieron con los corpóreos de Palestino, Deportes Antofagasta y Palestino.
