En la edición de Los Tenores de este martes 30 de diciembre, nuestros panelistas analizaron la primera conferencia de prensa de Francisco Meneghini en la Universidad de Chile y las palabras de Manuel Mayo en su presentación.

Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Andrés Fernández y Víctor Cruces escucharon las declaraciones de Javier Correa que sorprendieron a los hinchas de Colo Colo y supieron del nuevo equipo en el que jugará Brayan Cortés.

Además, comentaron las nuevas medidas que se tomarán en el Estadio Calvo y Bascuñan de Antofagasta y los reajustes en los precios del canal de televisión TNT Sports para el 2026.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 30 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también compartieron con los corpóreos de Palestino, Deportes Antofagasta y Palestino.