La amarga analogía de los clubes de la Segunda División Profesional: “Es como que nos invitaran a jugar un partido, pero no nos dieran balón”

Durante la jornada de ayer lunes, los 12 clubes que pertenecen a la Segunda División Profesional emitieron un comunicado conjunto, en el cual afirmaron que no iniciarán la competencia del año entrante si no se modifica un aspecto clave del certamen.

Al respecto, el presidente de Concon National, Fernando López, a la vez vocero de todos los equipos de la categoría, defendió la postura expresada públicamente.

“Ya se ha tornado insostenible y esto no es en base solo a palabras o lo que pueda decirte yo o cualquier otro dirigente de la división, sino que es una realidad con hechos concretos. Y ya fue el 2024 el mejor ejemplo de del fracaso de este sistema con Fernández Vial. Este año tenemos a Deportes Melipilla, club que estuvo en Primera División hace un par de años, y a San Antonio Unido, que es un club con mucha tradición en el fútbol chileno, que son clubes que por este sistema en el que estamos quedaron al borde de la desaparición”, remarcó en diálogo con ADN Deportes.

“Hay clubes que están al borde de la desaparición. producto de lo exigente que es este sistema y los nulos ingresos que tienen. Nosotros tenemos que recordar que en el mundo el fútbol profesional se mantiene con base en los ingresos de televisación. Si tienes obligaciones como club profesional, también tienes que tener los derechos y los ingresos para poder solventarlo, pero aquí te exigen como tal, pero no te dan lo que tú necesitas para funcionar. Es como que nos invitaran a jugar un partido de fútbol, pero no nos dieran balón para jugar”, resaltó Fernando López, apuntando a soluciones para la Segunda División Profesional.

“Básicamente, es sentarnos a conversar y acordar algo que sea de conveniencia de todos, pero no solamente del lado de los futbolistas, sino que también del lado de los clubes, que son los que hoy día tienen el agua hasta el cuello y que necesitan una solución para poder seguir subsistiendo. Y, finalmente, ofreciendo los puestos de trabajo en condiciones adecuadas para los futbolistas”, remarcó el mandamás de Concon National, apuntando a la búsqueda de un cambio de formato.

“Nosotros propusimos un campeonato que durara ocho meses más un playoff en el noveno mes a disputarse entre los ocho primeros de una tabla anual. Y eso fue rechazado de plano porque consideraban que había seis clubes de los 14 que iban a quedar sin competir durante el mes de noviembre. Pero en la vida yo creo que para llegar a acuerdos siempre hay que ceder algo. Y yo creo que si se está pidiendo, dada la realidad económica que salta a la vista de la división, jugar un mes menos y que un noveno mes lo jueguen los otros mejores clubes en un playoff en que probablemente se van a llenar los estadios y que va a ser algo atractivo, yo creo que es una solución más que adecuada y justa, pero al SIFUP lo que le importó en ese momento fue solamente la duración de los contratos durante nueve meses asegurados”, concluyó Fernando López en ADN Deportes.