Colo Colo le encuentra equipo en el extranjero a Brayan Cortés: fichaje inminente

Desde el otro lado de la cordillera, confirman que el arquero chileno tiene todo acordado para jugar en Argentinos Juniors.

Uno de los grandes dolores de cabeza de Colo Colo en el mercado de fichajes era encontrarle club a Brayan Cortés para que partiera cedido, algo que está muy cerca de resolverse.

Tras su préstamo en Peñarol, desde Uruguay decidieron no hacer efectiva la opción de compra, por lo que, a la espera de nuevas ofertas, el arquero debía volver a Chile para iniciar la pretemporada. Sin embargo, finalmente eso no sucederá.

Según lo informado por el periodista César Merlo, el seleccionado nacional se convertirá en el nuevo guardameta de Argentinos Juniors, en un traspaso al que solo le resta la confirmación oficial.

Como era de esperarse, la operación se cerró con la fórmula que se venía comentando desde hace semanas: jugará cedido y contará con una opción de compra una vez finalice el préstamo.

Con la salida de Brayan Cortés prácticamente sellada, ahora en Colo Colo tendrán la misión de ir en busca de un portero en el mercado, pensando en alguien que pueda competir con Fernando de Paul bajo los tres palos.

