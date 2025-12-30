VIDEO. “Paqui” Meneghini sorprende con su primera medida en la U y aborda la chance de sumar a Eduardo Vargas
El nuevo entrenador de los azules abordó su presentación oficial en el Centro Deportivo Azul.
Francisco “Paqui” Meneghini fue presentado este martes, ante la prensa, como el nuevo entrenador de la U de Chile en el Centro Deportivo Azul.
El ex DT de O’Higgins abordó su retorno a La Cisterna, considerando que ya estuvo como parte del staff técnico de Sebastián Beecacece.
“No lo dudé en ningún momento, es el club que, cuando comencé mi carrera, tenía claro que quería dirigir. El proceso de la U va en alza, se han sentado ciertas bases en los últimos dos años que me dan confianza para seguir mejorando”, explicó “Paqui”, abordando también la necesidad de refuerzos, sorprendiendo con la primera medida que tendrá a cargo.
“Lo que busco es rendimiento, no me fijo tanto en la edad del jugador (...) No es sorpresa decir que necesitamos refuerzos en ataque. Vamos a empezar el viernes solamente con juveniles, me interesa conocerlos de primera mano, estaremos hasta el domingo (...) No podemos permitir que la regla del sub 21 nos limite, tenemos que tener variantes”, dijo Francisco Meneghini, abordando también la chance de sumar a Eduardo Vargas.
“Hablar de un jugador no nos aporta nada, pero vale hacer un comentario por Eduardo. Sabemos lo que representa para el club, somos conscientes de la situación”, comentó, también ante la necesidad de incorporar atacantes.
“Es importante tener distintos tipos de delantero, quizá más de referencia en una temporada larga teniendo ese jugador de área al cual abastecer con centros, pero también algunos que participen del circuito ofensivo del equipo”, reiteró, poniéndose como meta el ganar el título del Campeonato Nacional.
“Entiendo que pueda haber dudas sobre mi llegada, pero internamente tengo mucha confianza. Me considero capacitado y equilibrado para afrontar todos los momentos de la temporada. No vengo por lo económico, sino por el deseo de conseguir cosas importantes con este equipo y la convicción de que lo vamos a hacer”, cerró “Paqui” Meneghini.
