Javier Correa explica por qué no se proyecta en Colo Colo y revela su gran deseo: “No me puedo ir del fútbol sin vivir esa experiencia”

El delantero del “Cacique” abordó su futuro y dejó abierta la posibilidad de cambiar de aires.

Javier Correa explica por qué no se proyecta en Colo Colo y revela su gran deseo: “No me puedo ir del fútbol sin vivir esa experiencia”

El delantero de Colo Colo, Javier Correa, habló con un medio argentino en medio de sus vacaciones y dejó abierta la posibilidad de cambiar de aires el 2026, a pesar de que tiene contrato con los albos hasta fines de 2027.

“Estoy contento en Colo Colo, me quieren mucho ahí, pero el fútbol es muy dinámico. Uno se puede proyectar en un club, pero después te pueden decir otra cosa en el club. Entonces, estamos abiertos a lo que pase. Lo que sea mejor para mí, para mi familia, para todos. Esperemos a ver qué pasa”, señaló el atacante trasandino en diálogo con Dsports Radio.

En la misma línea, el futbolista del “Cacique” aseguró que no ha recibido ofertas de otros clubes. “No me ha llamado nadie. A lo mejor, después de las fiestas de fin de año se empieza a mover todo. Pero yo no estoy ansioso, tengo 33 años y sé cómo funciona esto. Yo sé que hice las cosas bien en Colo Colo, pero tampoco me vuelvo loco ni me creo la figurita del equipo”, sostuvo.

Durante la conversación con el medio argentino, a Javier Correa le consultaron si le gustaría jugar en River Plate. “Sería un sueño… Ya jugué en dos equipos grandes: Estudiantes y Racing. Si llego a otro grande sería un broche espectacular para mi carrera, pero nunca se sabe. Soñar es gratis”, respondió el jugador.

Sin embargo, el delantero albo dejó claro que su gran deseo es volver a Instituto de Córdoba, el club donde inició su carrera profesional en el año 2009. “Cuando finalice contrato (en Colo Colo), me iría a Instituto de Córdoba y me quedaría los años que ellos quieran. No me puedo ir del fútbol sin vivir esa experiencia de entrar a la cancha de Instituto con mi hijo y ver a mi padre en las tribunas. Esa etapa no me la voy a saltar ni loco”, concluyó.

