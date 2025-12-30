Estadio del fútbol chileno cambiará a pasto sintético: tendrá pista atlética con estándar mundial

Este martes se concretó un importante cambio en torno a uno de los recintos principales del fútbol chileno.

Hablamos del Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta, donde el Concejo Municipal aprobó, por siete votos a favor y tres en contra, la transferencia de recursos para la remodelación del recinto.

“Este proyecto será financiado con recursos del litio, específicamente para uso en infraestructura, lo que se condice con esta iniciativa que busca mejorar el recinto y que tenga un uso mayor por parte del deporte profesional, amateur y recreativo”, expresaron desde el municipio.

El cambio del Regional Calvo y Bascuñán experimentará una modificación para que el césped sea sintético, con certificación FIFA y de World Rugby, junto con disponer de una pista de atletismo con estándar de World Athletics.

“Estamos super contentos porque se va a cambiar la superficie de la cancha número 1 del estadio Regional. Esta es una cancha emblemática para la ciudad y el modernizarla, significa poder traer encuentros internacionales no solo para el fútbol, sino que también para el rugby”, resaltó al respecto Úrsula Álvarez, Oficial Nacional de Desarrollo Femenino y Project Manager en la Federación de Rugby de Chile.

La determinación no cayó nada bien en Danilo Díaz, que fustigó la determinación en Los Tenores. “Hay un interés en la presentación. ¿Cuántas veces se usará la cancha? Serán 18 veces en una temporada, más una vez por semana para entrenamiento. ¿Da para que esté tan mala siempre, con esa intensidad de trabajo? No. Las canchas las tienen que trabajar cancheros, no empresas de jardinería. Con los recursos que tiene el municipio, no hay explicación para que la ciudad no tenga una cancha como corresponde", recalcó el “Tenor del Pueblo”.