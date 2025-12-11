;

FOTOS. Operativo logra retirar cámaras de vigilancia instaladas por narcotraficantes en el Barrio Chino de Lo Espejo

La intervención, coordinada junto a la municipalidad, permitió desmontar dispositivos usados por grupos delictivos para anticipar fiscalizaciones.

Martín Neut

Narcocámaras en Lo Espejo

Narcocámaras en Lo Espejo / Foto CHV

Carabineros, en coordinación con la Municipalidad de Lo Espejo, retiró cinco cámaras instaladas por bandas delictuales en el sector de Gil de Castro. Estos dispositivos permitían a los grupos dedicados al narcotráfico anticiparse a operativos policiales.

El coronel Jorge Molina, prefecto de Rinconada, explicó que el levantamiento se produjo tras información obtenida en patrullajes y trabajo comunitario.

“Estas cámaras tienen como único propósito colaborar con el narcotráfico”, señaló, añadiendo que su función era “alertar a las bandas que están ejerciendo la venta ilegal de drogas”.

La alcaldesa Javiera Reyes afirmó que la comuna mantendrá este tipo de intervenciones: “No nos vamos a cansar de hacer estos operativos porque es importante generar condiciones para que nuestra gente tenga mejores condiciones de seguridad”.

Narcocámaras en Lo Espejo / Foto CHV

Se han hecho múltiples operativos

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, destacó que este procedimiento es parte de un despliegue sostenido en la zona. “Hemos hecho múltiples, permanentes y sistemáticos operativos en Gil de Castro y Las Dunas”, indicó.

Según detalló, estas acciones han permitido “identificar a personas con órdenes de detención pendientes” y también “desbaratar grupos dedicados al tráfico de drogas”, además de detectar involucrados en balaceras y homicidios vinculados a disputas entre bandas.

Narcocámaras en Lo Espejo / Foto CHV

