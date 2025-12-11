Carabineros, en coordinación con la Municipalidad de Lo Espejo, retiró cinco cámaras instaladas por bandas delictuales en el sector de Gil de Castro. Estos dispositivos permitían a los grupos dedicados al narcotráfico anticiparse a operativos policiales.

El coronel Jorge Molina, prefecto de Rinconada, explicó que el levantamiento se produjo tras información obtenida en patrullajes y trabajo comunitario.

“Estas cámaras tienen como único propósito colaborar con el narcotráfico”, señaló, añadiendo que su función era “alertar a las bandas que están ejerciendo la venta ilegal de drogas”.

La alcaldesa Javiera Reyes afirmó que la comuna mantendrá este tipo de intervenciones: “No nos vamos a cansar de hacer estos operativos porque es importante generar condiciones para que nuestra gente tenga mejores condiciones de seguridad”.

Se han hecho múltiples operativos

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, destacó que este procedimiento es parte de un despliegue sostenido en la zona. “Hemos hecho múltiples, permanentes y sistemáticos operativos en Gil de Castro y Las Dunas”, indicó.

Según detalló, estas acciones han permitido “identificar a personas con órdenes de detención pendientes” y también “desbaratar grupos dedicados al tráfico de drogas”, además de detectar involucrados en balaceras y homicidios vinculados a disputas entre bandas.