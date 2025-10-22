Desbaratan banda dedicada al narcotráfico en la RM: incautaron más de una tonelada de droga, mayormente marihuana
Al respecto, el ministro de Seguridad llamó a no normalizar el consumo de marihuana, ya que “tiene consecuencias en materia de seguridad pública y de crimen organizado”.
03:22
Personal de Carabineros desplegó un amplio operativo en varias comunas de la Región Metropolitana, que terminó con la desarticulación de una banda criminal trasnacional dedicada al narcotráfico.
Durante el procedimiento, se realizaron cerca de seis allanamientos, que dio como resultado la incautación de más de mil kilos de droga, principalmente marihuana del tipo cripy.
También se detuvieron a seis miembros de esta banda, de los cuales hay un chileno y el resto son ciudadanos colombianos. Estas personas tenían como fin traficar la droga en distintos barrios de la capital.
“En Chile normalizamos el consumo de la marihuana”
Al respecto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó en diálogo con Radio ADN que el país “está incautando muchísima droga (...). Carabineros dio cuenta de que este 2025, hemos incautado más del 40% de droga”, en comparación a la misma fecha del año pasado.
“El 86% de la droga incautada durante este año es marihuana. En Chile normalizamos el consumo de esta droga”, añadió.
En esa línea, Luis Cordero sostuvo “en las calles se normaliza un consumo que tiene consecuencias en materia de seguridad pública y de crimen organizado muy significativo”.
