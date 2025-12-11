Plan Antiencerronas registra baja del 23% en robos violentos de autos en la región Metropolitana

El Gobierno entregó este jueves un nuevo balance del Plan Antiencerronas 4.0, destacando una caída del 23% en el robo violento de vehículos en la región Metropolitana durante este año.

La cifra fue presentada por Carabineros y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en medio de los esfuerzos por contener un delito que había mostrado alta preocupación pública.

El director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, explicó que la baja corresponde a los delitos violentos vinculados al parque vehicular.

“Tenemos un menos 23% de estos delitos”, señaló, aunque enfatizó que no es motivo de complacencia: “Mientras exista un delito, siempre va a haber una preocupación”.

194 detenidos

El plan registra 194 detenidos, 95 autos recuperados y 29 bandas desarticuladas, junto a miles de controles preventivos y la incautación de 14 armas de fuego y diversas drogas. Velasco agregó que “tenemos buenas cifras que señalar con el Plan ANEN en el año 2025”.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, valoró los resultados y subrayó que el trabajo conjunto ha permitido caracterizar mejor a los perpetradores.

“Estamos hablando principal y mayoritariamente de hombres entre los 14 y los 21 años”, afirmó, advirtiendo además sobre el rol del mercado secundario que recibe estos vehículos.

Leitao enfatizó que la baja del 23% incluye robos con intimidación, violencia y por sorpresa, y que el avance responde a detenciones, desarticulación de grupos organizados y mejoras en investigación.

También destacó la incorporación de herramientas tecnológicas como el sistema SITIA, apuntando que “cuando se incorporan cámaras o pórticos hay resultados”.