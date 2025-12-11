;

Plan Antiencerronas registra baja del 23% en robos violentos de autos en la región Metropolitana

Operativos coordinados permitieron desarticular bandas, fortalecer la labor investigativa y mejorar la respuesta policial. Hasta el momento hay más de 190 detenidos y 95 vehículos recuperados.

Martín Neut

Auto - Encerrona - Semáforo

Auto - Encerrona - Semáforo / CBA

El Gobierno entregó este jueves un nuevo balance del Plan Antiencerronas 4.0, destacando una caída del 23% en el robo violento de vehículos en la región Metropolitana durante este año.

La cifra fue presentada por Carabineros y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en medio de los esfuerzos por contener un delito que había mostrado alta preocupación pública.

El director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, explicó que la baja corresponde a los delitos violentos vinculados al parque vehicular.

Revisa también:

ADN

Tenemos un menos 23% de estos delitos”, señaló, aunque enfatizó que no es motivo de complacencia: “Mientras exista un delito, siempre va a haber una preocupación”.

194 detenidos

El plan registra 194 detenidos, 95 autos recuperados y 29 bandas desarticuladas, junto a miles de controles preventivos y la incautación de 14 armas de fuego y diversas drogas. Velasco agregó que “tenemos buenas cifras que señalar con el Plan ANEN en el año 2025”.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, valoró los resultados y subrayó que el trabajo conjunto ha permitido caracterizar mejor a los perpetradores.

Estamos hablando principal y mayoritariamente de hombres entre los 14 y los 21 años”, afirmó, advirtiendo además sobre el rol del mercado secundario que recibe estos vehículos.

Leitao enfatizó que la baja del 23% incluye robos con intimidación, violencia y por sorpresa, y que el avance responde a detenciones, desarticulación de grupos organizados y mejoras en investigación.

También destacó la incorporación de herramientas tecnológicas como el sistema SITIA, apuntando que “cuando se incorporan cámaras o pórticos hay resultados”.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad