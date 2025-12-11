;

Operativo en Ñuñoa desarticula casino ilegal con más de 80 máquinas y millonaria recaudación: había sido clausurado 18 veces antes

El municipio detectó salas activas, contrabando y efectivo oculto tras denuncia vecinal, reuniendo pruebas que sustentan la reciente acción judicial.

Martín Neut

Casino Ñuñoa

Casino Ñuñoa / Foto T13

Un operativo municipal permitió desarticular este jueves un casino ilegal que operaba dentro de una vivienda en Ñuñoa, a metros del Mallplaza Egaña.

El lugar había sido clausurado 18 veces, pero continuaba funcionando con más de 80 máquinas de juego, generando cerca de un millón de pesos diarios, según estimaciones municipales.

La acción se activó tras la denuncia anónima de una vecina, lo que permitió ingresar al inmueble y retirar las máquinas.

Al interior, funcionarios encontraron varias salas de juego, bodegas con bebidas y cigarrillos de contrabando y, además, bolsas de dinero escondidas dentro de las paredes.

No se trata de un hecho aislado

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, calificó el recinto como un foco de múltiples ilícitos “Todos los delitos posibles están: lavado de activos, bolsas con billetes, cigarros chinos, contrabando de alcohol”, detalló a T13.

Sichel añadió que no se trata de un hecho aislado en el sector de Plaza Egaña. “Es el segundo casino que cerramos así (…) No creo que sea un local; acá hay redes de casinos que están operando detrás”, afirmó.

Tras el procedimiento, el municipio presentó una querella y aseguró contar con documentación y registros incautados para respaldar la acción judicial.

