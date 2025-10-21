;

VIDEO. Enfrentamiento entre bandas rivales en el “Barrio Chino” de Lo Espejo deja 2 detenidos con amplio prontuario policial

Un almacén ubicado en el lugar resultó con múltiples impactos de bala.

Juan Castillo

Richard Jiménez

En horas de la madrugada, vecinos de un sector de la población Gil de Castro, también conocido como el “Barrio Chino” de la comuna de Lo Espejo, se reportaron disparos en el contexto de amedrentamiento entre bandas que rivalizan en el lugar.

Gracias al llamado de vecinos, Carabineros llegó al lugar, quienes al constatar los hechos, detuvieron a dos hombres con amplio prontuario policial por delitos como robos violentos.

Más antecedentes los entregó el capitán Félix Carrasco, de la Prefectura Rinconada Metropolitana. “Se alerta de la presencia de individuos efectuando disparos injustificados en el sector”, señaló.

“A su llegada al lugar, Carabineros procedió a la detención de dos hombres adultos, ambos chilenos, con antecedentes policiales por delitos contra las personas y la propiedad", agregó.

“En este caso, se procedió a la incautación de una importante evidencia de tipo balística, encontrada en el sitio del suceso. Al momento son denunciadas cinco personas, no obstante que del resultado de las diligencias que efectúe la Policía de Investigaciones se podrá determinar la participación de más personas“, afirmó el uniformado.

Pese a esta situación, no se reportaron personas heridas, no obstante, un almacén ubicado en el lugar resultó con daños en su fachada tras recibir múltiples impactos de bala.

