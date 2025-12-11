El desarme del campeón: las bajas en Coquimbo Unido tras dar su histórica vuelta olímpica en Chile / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Poco a poco, la euforia en Coquimbo Unido, luego de haber logrado el título del Campeonato Nacional por primera vez en su historia, se ha ido transformando en preocupación.

El entusiasmo es altísimo considerando que los “piratas” disputarán la Copa Libertadores por segunda vez en su historia en 2026.

Sin embargo, al momento de proyectar la participación del equipo, hay bastante incertidumbre en el puerto aurinegro.

Esto tomando en cuenta no solo la rápida salida de su técnico, Esteban González, quien apenas terminado el torneo oficializó el acuerdo que lo llevará a dirigir al Querétaro de México.

A lo anterior se suma la pérdida ya oficial de su goleador, Cecilio Waterman, que convirtió 10 tantos en el Campeonato Nacional 2025.

También tiene sus días contados en Coquimbo Unido el volante Matías Palavecino, quien negocia con la UC luego de sus 4 goles y 8 asistencias, decisivas para el título “pirata”.

Otro integrante de la “columna vertebral” del equipo, Diego Sánchez, aún no asegura su continuidad producto de las exigencias económicas que ha hecho para renovar.

Como si no fuera suficiente con lo anterior, Cristián Zavala deberá volver a Colo Colo tras finalizar su préstamo, pues las negociaciones aún se deben realizar de manera formal como para que el extremo siguiera en el norte. Y de concretarse aquello, su nombre perfectamente puede ser una “moneda de cambio” para que el central Bruno Cabrera deje el club y sea eventualmente refuerzo del “Cacique”.

Con todo, el panorama en Coquimbo Unido parece complejo de cara a 2026, donde por ahora el avance en llegadas está ligada a la oficialización de Hernán Caputto como su nuevo DT.