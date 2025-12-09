;

VIDEO. El dilema que llevó a Cristián Zavala a no continuar en Coquimbo Unido y que lo obliga a regresar a Colo Colo

El atacante deberá volver al “Cacique” tras su cesión en los “Piratas” y, según información de ADN Deportes, todo pasa por un tema salarial.

Javier Catalán

Sin haber cumplido ninguno de los objetivos planteados a comienzos de la temporada, se terminó el año para Colo Colo, que ya proyecta una reconstrucción total para 2026.

Con múltiples salidas en el plantel en evaluación y sin tener definido aún al entrenador que se hará cargo del equipo, lo único certero en los albos es que, en enero, deberán recibir en el Estadio Monumental a más de 20 futbolistas que finalizan sus cesiones en otros clubes.

Uno de los nombres más comentados es el de Cristián Zavala, extremo que jugó a préstamo en Coquimbo Unido desde junio, donde fue titular indiscutido en el equipo campeón del Campeonato Nacional.

Su gran nivel invitaba a la dirigencia aurinegra a hacer uso de la opción de compra incluida en el contrato de cesión, pero aquello no ocurrirá debido a diversos factores.

Según información de ADN Deportes, el sueldo del jugador fue el principal impedimento para concretar su continuidad, ya que durante el préstamo el “Barbón” solo se hizo cargo del 50% de su salario, mientras que la otra mitad seguía siendo pagada por Colo Colo.

En caso de adquirir su pase, Coquimbo Unido debía asumir la totalidad de su sueldo, lo que convertiría a Zavala inmediatamente en el futbolista mejor pagado del plantel, con amplia diferencia respecto al segundo. Una situación que podría generar incomodidad en un camarín donde varios jugadores buscan mejoras salariales tras obtener el primer título de Primera División en la historia del club.

De todas maneras, aún existe la posibilidad de que Zavala continúe en Coquimbo Unido la próxima temporada, ya que Bruno Cabrera, defensor del equipo, interesa en el Estadio Monumental, lo que podría facilitar las negociaciones entre ambos clubes.

Por ahora, el atacante de 26 años deberá presentarse en Macul el 3 de enero para iniciar la pretemporada y, de hecho, ya habría entregado el departamento que arrendó durante estos seis meses para jugar en los “Piratas”.

