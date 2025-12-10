;

“Hoy me despido de este hermoso club”: Coquimbo Unido pierde a otra de sus grandes figuras

El goleador panameño Cecilio Waterman se despidió del “Pirata” con un sentido mensaje.

Daniel Ramírez

El flamante campeón del fútbol chileno pierde a otra de sus figuras. Este miércoles, Cecilio Waterman se despidió de Coquimbo Unido con un sentido mensaje que publicó en sus redes sociales.

“Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto. Logramos ser campeones, bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords”, escribió el delantero panameño en su cuenta de Instagram.

“Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida... Porque una vez pirata, siempre pirata”, agregó el atacante de 34 años.

Por último, Waterman dejó abierta la posibilidad de regresar al club en el futuro. “Ojalá en algún momento nuestros caminos se vuelvan a encontrar, Coquimbo querido”, concluyó.

Con 10 goles en 27 partidos, el panameño fue el goleador de Coquimbo Unido en esta histórica campaña donde el “Pirata” ganó su primer título de Primera División.

La salida de Cecilio Waterman se suma a la del volante Matías Palavecino, otra de las grandes figuras del conjunto aurinegro, y a la del entrenador Esteban González, quien dejó la banca coquimbana para dirigir en México.

