Un título en cinco tornos disputados. Ese es el resumen simple que se hacen en la Universidad de Chile, después de un 2025 con luces y sombras.

Los azules quedaron eliminados en 8vos de la Copa Chile, quedaron eliminados en Copa Libertadores, llegaron a semifinales de la Copa Sudamericana y terminaron cuartos en la Liga de Primera.

Fracasos que se ven, medianamente eclipsados, por la obtención de la Supercopa ante Colo Colo, con goleada incluida. Todo eso, fue aplaudido y valorado por Marcelo Díaz, capitán de los azules.

“Ha sido un lindo año 2025 con nuestro amado club Universidad de Chile. Volvimos a disputar la Copa Libertadores y después de 13 años jugamos nuevamente una semifinal internacional”, escribió en su cuenta de Instagram.

Agrega que “ganamos la supercopa de Chile. Nos mantuvimos compitiendo todo el año en diferentes torneos. Muchas gracias a nuestra maravillosa hinchada que estuvo durante todo el año apoyando y dándonos aliento en todos los lugares, una vez más fuimos locales en todo Chile”.

Finalmente, dejó un potente mensaje para los fanáticos con miras al próximo año: “el 2026 tenemos que seguir trabajando más duro todavía y todos juntos como hasta ahora para ser mejores día a día”, cerró el volante.