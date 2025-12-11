;

“No llores, por favor no llores”: el emotivo video de despedida de Coquimbo Unido a Esteban González

El “Chino” dejó la banca del cuadro “Pirata” para asumir un nuevo desafío en el fútbol mexicano.

Daniel Ramírez

Este jueves, Coquimbo Unido publicó un emotivo video de despedida para Esteban González, quien quedó en la historia de la institución tras ganar el primer título de Primera División del club coquimbano.

El “Chino” dejó la banca del cuadro “Pirata” para asumir un nuevo desafío en el fútbol mexicano, donde dirigirá al Querétaro.

“El campeón récord del fútbol chileno da un salto internacional directo desde el puerto pirata hacia México. Te deseamos el mayor de los éxitos, Esteban González ¡Gracias por tanta fuerza y coraje, leyenda!”, señalaron los aurinegros en sus redes sociales.

El video muestra varios momentos que vivió Esteban González como entrenador de Coquimbo Unido. Y de fondo se escucha la canción “No es mi despedida”, de Natalia Oreiro.

