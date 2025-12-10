“Para adecuar aspecto formales”: Corfo retira y vuelve a ingresar a Contraloría contratos esenciales del acuerdo Codelco–SQM por litio

Corfo retiró el 4 de diciembre de la Contraloría la resolución que contiene los contratos centrales del acuerdo entre Codelco y SQM para operar el litio del Salar de Atacama entre 2031 y 2060, y la reingresó el 9 de diciembre.

La corporación explicó a La Tercera que la decisión se tomó “con el fin de adecuar aspectos formales”. La resolución corresponde a los contratos Corfo–Tarar, necesarios para extender el arriendo del salar hasta 2060.

Este es el último trámite pendiente en la toma de razón, luego de que el 10 de noviembre las autoridades chinas dieran su visto bueno a la asociación. La presentación inicial había sido ingresada a Contraloría el 17 de septiembre.

El proceso es determinante porque el acuerdo fija como límite el 31 de diciembre de 2025 para concretar el cierre.

Según el texto, la asociación podrá terminar “por cualquiera de las partes si el cierre no ha ocurrido antes del 31 de diciembre de 2025, salvo que el retraso en el cierre fuere consecuencia del dolo o culpa de esa parte”.